Incêndio na Mouraria: pelo menos 20 desalojados, vítimas são de nacionalidade estrangeira

O incêndio que deflagrou na noite de sábado num prédio em Lisboa provocou pelo menos 20 desalojados, segundo as primeiras informações da proteção civil municipal. De acordo com dados do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Lisboa, os 20 desalojados são 11 pessoas que estão hospitalizadas e mais nove que estão no local. "Até ao momento seis indicaram necessitar de alojamento de emergência", disse à Lusa Margarida Castro diretora do SMPC.

A responsável ressalvou que os dados ainda estão em atualização e que as primeiras informações indicam que o número de residentes no prédio será maior. O incêndio, no número 55 da Rua do Terreirinho, provou dois mortos e 14 feridos. As duas mortes e os feridos são todos de nacionalidade estrangeira, a maior parte do sul da Ásia. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que se deslocou ao local, garantiu apoio para os desalojados.

