Marcelo lamenta "perda de vidas humanas" no incêndio na Mouraria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou sábado à noite com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para "se inteirar das consequências" do incêndio na Mouraria, lamentando a perda de vidas humanas.

"O Presidente da República falou esta noite com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para se inteirar das consequências do incêndio esta noite na Mouraria, lamentando a perda de vidas humanas e inteirando-se da situação das pessoas afetadas", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República, a propósito do incêndio num prédio na Mouraria que fez dois mortos e 14 feridos.

Segundo a mesma nota, Carlos Moedas, que estava acompanhado do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, "explicou a Marcelo Rebelo de Sousa os contornos conhecidos daquele lamentável incêndio, bem como das iniciativas já tomadas pela câmara municipal para alojar e acompanhar a situação das pessoas afetadas".

Dois mortos e 14 feridos é o balanço de um incêndio que deflagrou sábado à noite num prédio em Lisboa, informaram os Sapadores Bombeiros, segundo os quais quatro dos feridos são crianças.

Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores de Lisboa, disse que a maior parte dos feridos se deveu a inalação de fumos. As causas do incêndio, já extinto, não são para já conhecidas.

O alerta do incêndio foi dado às 20:37 e o fogo foi extinto às 21:15, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

O fogo destruiu o rés-do-chão do edifício, na Rua do Terreirinho, Mouraria, e provocou pelo menos 20 desalojados, segundo as primeiras informações da proteção civil municipal.