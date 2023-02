Este é um dos argumentos apresentados por quem defende a entrada da EMEL na freguesia. Além disso, acrescentam, “os comerciantes também têm toda a vantagem em ter os seus estabelecimentos em zonas onde os clientes se sintam confiantes em se deslocar de carro, fazer as suas compras e desocupar o lugar de estacionamento para que outros possam vir a seguir. Ao contrário do que às vezes se diz, muitas zonas onde foram colocados parquímetros ganharam dinamismo e atividade comercial”.

“Enquanto Lisboetas, já somos contribuintes da EMEL. Contudo, se as nossas zonas de residência não forem tarifadas, não temos nenhum benefício ou vantagem face a quem vem de fora. Isso faz com que a nossa freguesia sofra ainda mais pressão, pois vários não residentes optam por deixar aqui [em Benfica] os seus carros”.

Com frequência a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento) é notícia, mas desta vez é-o de forma indireta. Em causa está o referendo que vai ser realizado na freguesia de Benfica, em Lisboa. Mais de 30 mil fregueses serão chamados a responder a uma pergunta simples mas cuja resposta, seja ela qual for, promete gerar controvérsia.

O movimento do Benfica Não rebate o que diz ser “a expressão salvadora utilizada pelos peticionários do sim: a rotação de lugares”. A questão da falta de estacionamento na freguesia, defendem, “não resulta da ocupação dos lugares por ‘invasores externos oportunistas’, que serão expulsos para além das muralhas do feudo com a entrada da EMEL”.

“Não estamos numa zona de escritórios com elevada volatilidade de ocupantes em diferentes períodos do dia, como as Avenidas Novas, onde o conceito de rotação pode fazer sentido. Aqui não! Como se pode rodar lugares de estacionamento inexistentes?”

“Se assim fosse, por serem locais essencialmente residenciais, nas zonas mais problemáticas existiriam lugares no período noturno, o que não é verdade”, sustentando, dando o exemplo da freguesia vizinha de São Domingos de Benfica, onde “a entrada da EMEL nada mudou. A ausência de lugares continua; aumentou apenas a perseguição aos moradores e, consequentemente, as multas, os bloqueadores e os reboques”.



De acordo com os dados da Junta de Benfica, citados por este movimento, “a freguesia tem, em média, 2,6 carros por residência. Analisando a zona do Calhariz Novo, existem 1.840 veículos para um total de 570 lugares. O défice de lugares é gritante! Como é que a EMEL vai resolver esta insuficiência? Não vai, antes pelo contrário”.

Junta promete respeitar resultado

O presidente da Junta de Benfica compromete-se a respeitar qualquer decisão, apesar de o resultado “não ser vinculativo”. Ricardo Marques lembra que seria “muito fácil” tomar “uma decisão ‘ad-hoc’ sobre um determinado local na freguesia, uma rua, uma praceta, um quarteirão”. Mas isso seria ”empurrar o problema", explicou.

"No domingo, se vencer o sim, [a EMEL] entrará na zona 9F. Se o resultado for o não, (...) o posicionamento da junta é da não entrada de mais zonas em Benfica", avançou.

Ricardo Marques aproveita para lembrar que a freguesia de Benfica é a “sexta zona do país com a maior densidade populacional” e, consequentemente, de estacionamento. Porém, alerta, “não podemos continuar reféns desta lógica de que a EMEL é que faz estacionamento, (…) tem de haver investimento municipal na criação de estacionamento em profundidade ou em silos como há em outras zonas da cidade”.

À margem desta discussão está, para já, a própria EMEL. Numa resposta enviada à Lusa, a empresa diz não querer “influenciar o debate e a campanha eleitoral”, rejeitando pronunciar-se sobre o assunto antes da realização do referendo. E se vencer o “Não”, respeitará a EMEL esta decisão? A empresa não respondeu.

Onde e como votar

As secções de voto estarão abertas entre as 8:00 e as 19:00 e estarão localizadas nas escolas Pedro de Santarém; Jorge Barradas; Quinta de Marrocos; José Salvado Sampaio; Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, onde habitualmente as pessoas votam.

Se não sabe qual o seu local de voto, envie um SMS grátis para o número 3838 (escrevendo: RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD). Na resposta receberá toda a informação que necessita para poder votar.