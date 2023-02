Negociações entre Ministério e sindicatos de professores vão prolongar-se

Depois desta quarta-feira não ter havido acordo entre o ministério da educação e os sindicatos dos professores, os 12 sindicatos vão voltar a sentar-se à mesa esta sexta-feira.

O líder da Fenprof, Mário Nogueira, não tem dúvidas que as duas partes têm ideias muito opostas relativamente aos temas que vão ser debatidos na reunião de amanhã.

"Se acabar agora, não há acordo nenhum. Eu diria que as questões em que nos distanciamos mais do ministério ainda estão para vir, apesar daquelas que hoje estiveram em cima da mesa, muita delas já nos põe a grande distância.", afirmou.

Da reunião, não houve acordo quanto aos concursos, nem calendarização para discutir outras exigências, nomeadamente o descongelamento do tempo de serviço dos professores.

Sem avanços nas pretensões, a Fenprof avisou que desta maneira vai manter as greves de dia 3 e 4 de março. O ministério decidiu pedir serviços mínimos. Mário Nogueira considera que "é absolutamente indigno da democracia".

Os serviços mínimos existem desde janeiro para a greve do S.TO.P., que foi confrontado agora com o parecer da Procuradoria Geral da República que fala de ilegalidades numa greve anunciada para o dia todo e que se tem cumprido apenas nas primeiras horas.

O S.TO.P. diz que o parecer não vincula os tribunais e o departamento jurídico concluiu que a greve é lícita. Ao que diz ser intimidação, o sindicato responde com a extensão do pré-aviso de greve até 10 de março.

"O direito à greve, é também um direito individual. As pessoas podem, legitimamente, por exemplo, ser confrontadas em iniciar a greve e depois mudar de ideias e voltar ao trabalho, isso sempre aconteceu.", disse André Pestana.

Com a homologação do parecer, as consequências podem ir da falta injustificada com perda de remuneração à instauração de um processo disciplinar.

A ronda negocial vai prolongar-se para 23 de fevereiro e a Fenprof admite reuniões suplementares.