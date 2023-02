Novos serviços mínimos nas escolas entram em vigor

De acordo com a decisão tomada na passada semana pelo Tribunal Arbitral, o pré-escolar e o 1.º ciclo irão ter, por dia, três horas educativas ou letivas. Já os alunos do 2.º e 3.º ciclo irão ter três aulas. Serão os diretores das escolas a decidir quem estará obrigado a cumprir estas horas.

O Tribunal Arbitral justifica a decisão com as desigualdades entre o ensino público e privado, e o facto de as avaliações do 2.º período letivo terem de estar concluídas a 31 de março.

“O efeito causado pelas greves dos docentes atingiu um ponto em que a não fixação de serviços mínimos coloca em causa a satisfação de necessidades sociais impreteríveis”.

Na sexta-feira, os sindicatos dos professores voltam a sentar-se à mesa das negociações com o ministro da Educação, João Costa.

No encontro, deverá voltar a ser discutido o recrutamento, a colocação e a carreira dos docentes.

Ministério da Educação pede serviços mínimos para greves de 2 e 3 de março