Ministro garante que professores não serão penalizados por adesão à greve

MANUEL DE ALMEIDA/Lusa

O ministro da Educação, João Costa, afirma que apenas a partir de agora é que as greves têm de ser feitas “de acordo com o que está nos pré-avisos de greve” e que ninguém sairá prejudicado com as dúvidas relativamente ao parecer anteriormente emitido pela Procuradoria Geral da República.