Passos Coelho em Belém agrada muitos portugueses

Numa sondagem feita pela Intercampus, o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, foi o preferido dos inquiridos para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Há três meses, o almirante Gouveia e Melo era a primeira escolha dos portugueses para a Presidência da República, mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.

De acordo com a sondagem feita pela Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã, o social-democrata obteve 15,8%, seguido de António Guterres, com 13,5%, e António Costa, com 10,6%.

Apesar de estar fora da vida pública e de muito raramente intervir sobre os assuntos do Partido Social-Democrata ou do Governo em funções, Passos Coelho parece ter alguma vantagem perante o secretário-geral das Nações Unidas e o atual primeiro-ministro para a corrida a Belém, em 2026.

Algo que não deverá preocupar António Costa, tendo em conta que, recentemente, numa entrevista, confessou que a Presidência da República será um cargo que “nunca” exercerá.

O que surpreende é a posição do almirante Gouveia e Melo, que se encontra apenas em quarto lugar na lista de preferência dos portugueses com 10%. apenas mais 0,5% que André Ventura. Parece que águas passadas, não movem mesmo moinhos, sendo que a coordenação do almirante da “task force” para concretizar o plano de vacinação da covid-19 - um dos planos mais elogiados internacionalmente - caiu no esquecimento.

O universo da sondagem foi a população portuguesa com mais de 18 anos, eleitoralmente recenseada e residente em Portugal. A amostra é constituída por 602 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região.

A margem de erro desta sondagem é de 4%.