Uso de capacete pode vir a ser obrigatório em trotinetas

O número de acidentes com trotinetes em Portugal está a aumentar. No ano passado, foram quase 1700 casos de acidentes com este transporte, que provoca lesões e cada vez mais graves.

Em 2021, foi registada uma média de 141 acidentes por mês durante a condução de trotinetas, uma subida de 78% em relação ao ano anterior. Estes acidentes aumentaram também o número de vítimas de traumatismos crânio-encefálicos.

A Associação Novamente, que apoia os traumatizados crânio-encefálicos e as suas famílias, lançou uma petição para pedir ao parlamento que torne obrigatório o uso do capacete para os utilizadores de trotinetas elétricas.

"A Associação Novamente lida diariamente com estes casos, e portanto a nossa preocupação é a prevenção dos traumatismos crânio-encefálicas. Mudam a vida de uma pessoa para sempre, mudam a vida da família e portanto nós gostaríamos que houvesse legislação no sentido de que os utilizadores de trotinetes utilizassem capacetes para prevenir justamente estas situações dramáticas e que alteram a vida das pessoas e das famílias." afirmou Roque Cunha Ferreira, da Associação Novamente.

Segundo o Código da Estrada as trotinetas a motor, que circulem a uma velocidade máxima de 25 quilómetros por hora são equiparadas a velocípedes, como as bicicletas ,sendo dispensado a utilização de capacete de proteção devendo, no entanto, respeitar todas as restantes regras de circulação na estrada.

No entanto apesar de não ser obrigatório a PSP aconselha a utilização.

“As nossas ações de fiscalização são dirigidas para a segurança rodoviária, naturalmente a utilização do capacete é uma das preocupações da PSP, garantir que os condutores utilizadores de trotinetes utilizem o capacete. Não é o obrigatório, nós aconselhamos para evitar lesões que possam resultar de acidentes de viação", disse Cátia Brás, Subcomissária da divisão de trânsito da PSP de Lisboa.

O objetivo da petição é tornar o uso de capacete obrigatório para todos os velocípedes mas para chegar ao parlamento, necessita de pelo menos 7500 assinaturas.