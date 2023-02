País

Pescadores de Viana do Castelo temem impacto de eólicas no mar

Pescadores queixam-se da falta de peixe. Ao largo de Viana do Castelo já existem eólicas. O Governo quer avançar com a criação de mais cinco aéreas de exploração de energias renováveis no mar entre Sines e Viana do Castelo.