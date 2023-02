Este sábado de manhã, nevou em vários pontos do norte do país.

No distrito de Vila Real, não houve constrangimentos nas estradas, o que facilitou as brincadeiras na neve, na serra do Alvão.

A neve, que desta vez veio em menos quantidade, não será de muita dura. Ainda assim, as principais preocupações são com o gelo, pelo que se recomenda prudência nas estradas.