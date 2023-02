Habitações em Setúbal são poucas e têm rendas altas

Setúbal é um dos concelhos onde há falta de casas para arrendar. Das 8 mil que vão ser reabilitadas, há mais de 1200 que são devolutas ou são segunda habitação. Um número que tem vindo a diminuir devido ao comércio e a empresas.



Um edifício em Setúbal esteve desocupado e sem contratos de consumo durante 10 anos. Um espaço devoluto que, no ano passado, foi transformado em espaço de trabalho.

Ao lado, em pleno centro de Setúbal, outro edifício está há 5 anos devoluto. A última vez que esteve ocupado era uma barbearia.

Para responder à crise de alojamento no concelho, a Câmara Municipal de Setúbal está a avançar com a construção de milhares de casas. A autarquia considera as medidas recentemente anunciadas pelo Governo uma ajuda.

Entre as medidas do programa mais habitação está o subarrendamento de casas devolutas por parte do Estado.

Medidas que estão em consulta pública e que por isso podem sofrer alterações.