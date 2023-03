Greve nos comboios: passageiros estão revoltados e pedem intervenção do Governo

Foi mais uma manhã muito complicada para quem anda de comboio. As greves dos trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal cancelaram centenas de ligações pelo terceiro dia consecutivo. Em Lisboa, os passageiros começam a ficar revoltado e pedem uma intervenção do Governo. No Porto, foi também uma manhã de comboios parados, passageiros indignados e alguns surpreendidos.

Greve em Lisboa

Por exemplo, ir do Cacém até Lisboa de comboio é especialmente difícil em dia de greve, verificou a SIC. São poucos os comboios que param na estação e os que aparece estão cheios.

Os passageiros queixam-se das condições e pedem a intervenção do Governo. Por enquanto, vão tentando chegar mais cedo na esperança de apanhar comboio.

A greve dos trabalhadores da CP termina à 00:00.

Na quinta-feira, há nova paralisação, desta vez, dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Mais uma vez, só deverão funcionar 25% das ligações: os serviços mínimos.