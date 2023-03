Negociações entre professores e Governo retomadas na próxima semana

Os sindicatos dos professores e o Ministério da Educação voltam à mesa negociações na próxima quinta-feira. Esta sexta-feira de manhã, o ministro João Costa voltou a ser recebido com mais um protesto, desta vez em Braga.

Quase à entrada do terceiro congresso das escolas, em Braga, cerca de 50 professores responderam ao apelo da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e receberam o ministro da educação com um protesto.

Depois do discurso de cerca de 20 minutos, onde reconheceu a importância dos estabelecimentos de ensino, João Costa revelou que as negociações com os sindicatos dos professores vão ser retomadas na próxima semana.

As negociações foram pedidas depois dos sindicatos terem acesso à proposta final do Governo. Não concordaram com o diploma e, por isso, na próxima quinta-feira o modelo de recrutamento de docentes volta a ser discutido.

Para o Ministro da Educação, a prioridade é combater a precariedade, reduzir as distâncias de deslocação dos professores e fixar docentes nas escolas.