Marcelo remete comentários sobre TAP e Igreja Católica para quinta ou sexta-feira

O Presidente da República recusou esta terça-feira falar sobre as exonerações na TAP, os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa e outros temas da atualidade, sobre os quais remeteu comentários para quinta ou sexta-feira.

Para quinta-feira, dia em que completa sete anos desde que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa tem prevista uma entrevista à RTP e ao Público.

"Temas como IGF (Inspeção Geral de Finanças), habitação, abusos sexuais -- digam-me lá mais coisas emocionantes --, maus-tratos nos lares e tal, quinta, sexta-feira falo", declarou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

Jornalistas insistiram para Presidente da República comentar as decisões do Governo sobre a TAP

Os jornalistas insistiram para que o Presidente da República comentasse as decisões do Governo em relação à TAP, na sequência do relatório da IGF, mas Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que falará sobre isso "também depois".

Interrogado sobre o motivo para esse calendário, retorquiu: "Ah, porque tenho um calendário fixo".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas depois de discursar num seminário sobre mulheres na diplomacia e globalização, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.