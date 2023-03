"Mais Habitação": ministra volta a sublinhar que uma das prioridades é "proteger as famílias"

A ministra da Habitação garante que o novo pacote de medidas de apoio à habitação apresentado pelo Governo pretende ajudar as famílias a curto prazo e colocar novas casas no mercado um pouco mais tarde.

O Executivo anda pelo país a explicar aos militantes socialistas o que é o incentivo "Mais Habitação", que está em consulta pública até ao final do mês.

Marina Gonçalves admite que uma das prioridades é "proteger as famílias, com apoios imediatos aos contratos já existentes" e ainda "garantir respostas para incentivar e criar novas respostas de arrendamento com mais habitação".