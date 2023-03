Escalada dos preços nos bens alimentares não se reflete na carteira dos produtores

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, assegura, que o Governo tomará todas as medidas necessárias para proteger os consumidores de eventuais preços especulativos dos bens alimentares.

"Iremos estudar todas as medidas de maneira a poder mitigar a quebras que existem em todas as fases da cadeia alimentar e garantir que o consumidor paga um preço justo", garantiu a Maria do Céu Antunes.

Já a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) aponta responsabilidades ao Executivo e defende uma descida do IVA.

"Principal culpa do é o Governo, por um lado pelos apoios que não dá e por outro pelo controlo que não há. Agora ficam muito espantado que os preços subiram mais que os outros, mas espantado de quê? Não fez o seu trabalho, não compensou. Não abdicou de 1€ no IVA".

As reações mais recentes dos partidos a este tema também apontam o dedo ao Governo. O Bloco do Esquerda diz que é preciso agir, enquanto o secretário-geral do PCP não acredita que a intervenção da ASAE seja suficiente.