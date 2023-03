O novo mapa das urgências pediátricas em Lisboa e Vale do Tejo já foi divulgado e, até ao final de junho, há 10 que vão estar a funcionar com horário completo.

A jornalista Dulce Salzedas, especialista em Saúde, explica que "não há pediatras suficientes para manter 14 urgências abertas 24 sob 24 horas".

E, por isso, a partir de 1 de abril há três hospitais que vão encerrar a urgência pediátrica durante a noite: o Hospital São Francisco Xavier, o Hospital de Torres Vedras e o Hospital de Loures. Em Setúbal as urgências de pediatria vão estar abertas de segunda a sexta durante 24 horas, mas vão encerrar durante a noite aos fins de semana de 15 em 15 dias.

Até agora, recorda Dulce Salzedas, o que tem acontecido é o hospital "organizar a escala", verificar em que dias não tem médicos suficientes para as preencher e comunicar ao CODU e à ARS que naquele dia as urgências vão estar encerradas.

Com esta nova proposta, apesar de ser uma "espada de dois gomos", "pelo menos sabe-se que há encerramentos planeados" e se a rede emergência e o algoritmo do SNS 24 funcionar as "situações urgentes serão tratadas em condições".

Dulce Salzedas destaca ainda a necessidade de reforçar os cuidados de proximidade, porque se continua "a atirar tudo para dentro do hospital", mesmo quando se trata de "questões de saúde que não são situação de urgência".

O plano entra em vigor a 1 de abril e estará a funcionar até 30 de Junho, data em que a Direção Executiva do SNS fará uma reavaliação .

As urgências pediátricas que estarão abertas 24 horas entre 1 de abril e 30 de junho são: Torres Novas, Caldas da Rainha, Santarém, Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Cascais, Garcia de Orta e Barreiro.