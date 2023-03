A vida das famílias está cada vez mais difícil. Muitas admitem grandes dificuldades em pagar despesas essenciais, como a renda da casa e comida.

Quem passa junto à estação de Algés, no concelho de Oeiras, não esconde o desagrado de chegar ao final do mês com quase nada.

"Vai-se ao supermercado, paga-se 100 euros e não se traz nada. Uma alface é cinco euros, o azeite é uma loucura. Está em tudo, está na carne, está no frango. Eles roubam na eletricidade, roubam no gás, roubam em tudo, para mim é uma cambada de ladrões", afirma uma senhora à SIC.

"Tenho uma filha com diversas dificuldades. Não só por causa da alimentação, mas também da renda".

As subidas têm levado alguns consumidores a mudar de hábitos até na forma como vão para o trabalho: "Já não venho de carro para o trabalho, optei por voltar para o passe. Pago 40 euros em vez de 120 euros por mês".

Ainda assim também há quem consiga poupar, ao não ir de férias ou passear aos fins de semana, apesar das dificuldades.

Os mais jovens ainda não sentem muitas destas preocupações, apesar de compreenderem que é preciso fazer escolhas.

As dificuldades têm vindo a agravar-se todos os meses e obrigam grande parte das famílias a fazerem contas.