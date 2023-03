Todos os dias fecham 14 restaurantes em Portugal

Em Portugal, 14 restaurantes estão a encerrar a cada dia. É uma consequência da inflação e do preço da comida, que afastam cada vez mais clientes.

Só entre outubro e dezembro do ano passado fecharam mais de 1000 restaurantes em Portugal, uma média de 14 encerramentos por dia no país. Os números refletem o aumento dos preços, em especial o dos bens alimentares.

A carteira dos portugueses fica cada vez mais apertada e a solução é cortar também nas refeições fora de casa.

A líder da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares não duvida que os problemas vêm ainda da pandemia, com os restaurantes obrigados a fechar portas e as tesourarias dos estabelecimentos ressentirem as perdas. Ana Jacinto considera ainda que, com a crise na restauração, são postos de trabalho que se colocam em causa.

Na tentativa de remediar a situação, a associação tem tentado chegar acordo com o Governo.