Aumento do preço dos alimentos: BCE revela que poupanças das famílias estão a esgotar-se

A DECO tem recebido cada vez mais queixas dos consumidores, por causa do aumento do preço dos alimentos. O Presidente da República é uma das voz críticas, que deixou, aliás, um alerta para a fiscalização nos hiper e supermercados. Numa altura em que a inflação até tem vindo a baixar, mas não se está a refletir nos bens alimentares.

Os comerciantes afirmam que comprar no mercado local pode ficar mais em conta do que ir ao supermercado. O cabaz alimentar monitorizado pela DECO composto por 63 alimentos custa hoje 230 euros. Um aumento de mais de 47 euros, quase 26% face ao ano passado.

Os hipermercados a operar em Portugal apresentaram lucros históricos no ano passado. O ministro da Economia anunciou que a ASAE já está no terreno para avaliar a situação.

De acordo com a agência de notícias, Reuters, o Banco Central Europeu suspeita que as empresas estão a aumentar as margens de lucro à custa da perda do poder de compra dos consumidores. Fontes ouvidas pelo BCE revelaram, ainda, que as poupanças das famílias estão a esgotar-se face ao aumento do custo de vida.