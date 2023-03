Mais habitação: Deco alerta que um quarto dos créditos não vão receber apoios

A ajuda do Governo para pagar a renda e a prestação da casa poderá chegar apenas a uma minoria dos portugueses. O plano do Executivo foi apresentado esta quinta-feira como sendo ambicioso, mas a Deco Proteste, que fez as contas, chegou a conclusões não tão animadoras.

O aumento das prestações dos créditos à habitação e a pouca oferta de casas no mercado tem causado dificuldades aos portugueses. Por isso, o Governo aprovou, esta quinta-feira, as medidas do programa “Mais Habitação” que menos discussão têm causado.

No que diz respeito aos créditos à habitação, serão abrangidos os empréstimos para compra, construção ou obras, num valor máximo de 250 mil euros, para casas de habitação própria e permanente. Só beneficiam as famílias até ao sexto escalão de rendimentos, ou seja, até 38.632 euros por ano.

Os agregados terão também de ter uma taxa de esforço acima de 35%, valor calculado em função dos rendimentos e do total valor dos créditos contraídos. O apoio será dado também se existir aumento da taxa de juro em três pontos percentuais face à Euribor no momento da celebração do contrato. De fora ficam as famílias com património financeiro acima de 29.786 euros.

Por exemplo: uma família no terceiro escalão de rendimento, com uma prestação bancária de 726 euros por mês, tem uma taxa de esforço de 52%. Neste caso há também uma subida da Euribor de 0,25% para 3,7%. Será então apoiada em 61 euros por mês, até ao máximo de 720 euros por ano.

O Governo desconhece o número de pessoas que serão abrangidas por este apoio, serão os bancos a fazer esta comunicação e o valor será creditado na conta dos contribuintes. Mas a Deco Proteste acredita que estes apoios não chegarão a um quarto dos contratos de crédito habitação.

Regras para apoios às rendas

No que diz respeito às