Montenegro faz apelo a Costa: "Tome em mãos assunto dos professores"

Questionado pelo jornalistas sobre as queixas dos professores que já ameaçaram intensificar a luta contra o Governo, Luís Montenegro disse ver "com muita preocupação" que "o impasse vá caminhando sem um fim à vista".

"Infelizmente só o Governo pode resolver esta situação. Nós estamos no meio de um processo negocial demorado que não vê a luz do dia por inflexibilidade do Ministério da Educação, do ministro da Educação, e também do primeiro-ministro", salientou.