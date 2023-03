PSP encontra família com três crianças que dormiam no meio de lixo e ratazanas

A operação da PSP era outra, mas quando foram ao encontro de crianças a viver em condições bastante precárias, a intervenção teve de mudar. A casa da família com três crianças não tinha porta, nem casa de banho.

Em Setúbal, três crianças de seis, quatro e dois anos foram retiradas aos pais por vivem numa casa tão degradada que nem porta tinha. Dormiam no colchão, no meio do lixo. Os menores apresentam um atraso de desenvolvimento e estão agora numa instituição.

O estado do número 59 é bem visível de fora, mas foi por acaso que a PSP descobriu aqui, no meio de ratazanas e pulgas, três crianças.

No entanto, um mandado de detenção para o pai por ter sido condenado por conduzir sem carta conduziu os agentes a descobrir que cinco pessoas, crianças e pais, dormiam num colchão numa casa sem porta ou casa de banho.

Um rapaz de seis anos, outro de quatro e uma menina de dois, foram retirados pela CPCJ de Setúbal e, agora, estão juntos numa instituição no Algarve.

Ao que a SIC apurou, os avós maternos não tinham condições para os acolher e uma tia recusou ficar com eles. As crianças apresentam um atraso de desenvolvimento, compreendem as pessoas, mas não são capazes de falar.

Antes de irem para a instituição de acolhimento, ficaram cinco dias no hospital de São Bernardo, enquanto a CPCJ encontrava uma solução.

Na rua onde viviam, toda a gente conhecia a situação. O homem e a mulher com quem as crianças viviam estão em liberdade, mas são suspeitos de crime de exposição ou abandono dos três menores.

No tribunal de família será decidida a guarda das crianças e, segundo a PSP, os dois facilitaram a retirada dos menores.

A criança mais velha é a única que é filha dos dois adultos, os mais novos são apenas filhos da mulher.