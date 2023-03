Operação "Última Edição": Jacques Rodrigues fica detido até segunda-feira

O dono do grupo Impala, Jacques Rodrigues, foi ouvido em tribunal e vai continuar detido, pelo menos, até segunda-feira, dia em que vão ser conhecidas as medidas de coação.

Além do dono do grupo Impala, também o filho e o advogado foram foram ouvidos no tribunal de Sintra.

Já o revisor de contas, José Rito, só será ouvido na segunda-feira de manhã.

A Polícia Judiciária realizou esta quinta-feira a operação “Última Edição” que levou à detenção do dono do grupo Impala, Jacques Rodrigues, e do filho, suspeitos de corrupção, insolvência dolosa, burla e outros crimes.

Foram ainda detidas outras duas pessoas e há, no total, dez arguidos. Os crimes terão resultado numa fraude de 100 milhões de euros.

Quem é Jacques Rodrigues?

Jacques Rodrigues, de 83 anos, é dono da Impala, grupo de comunicação social que detém títulos como Nova Gente, Maria e TV/Dias.

A Polícia Judiciária fala num plano criminoso e as detenções surgem depois de dezenas de buscas em várias zonas dos distritos de Lisboa, Porto e Funchal.

De acordo com o comunicado da PJ, a operação policial “visou a execução de 32 mandados de busca, designadamente, oito buscas domiciliárias e 24 buscas não domiciliárias”.

A operação, designada "Última Edição", contou com a colaboração de diversas Unidades Nacionais da PJ, integrando mais de uma centena de investigadores criminais e peritos, para além de Magistrados Judiciais e do Ministério Público.