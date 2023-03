Habitação: intenções do Governo vão contra as regras da União Europeia, diz CDS

O CDS está contra as propostas da habitação e espera que haja uma reversão das medidas que afetam o alojamento local.

“Portugal é neste momento um dos poucos países do mundo onde um Governo legisla para afastar o investimento de que precisa”, afirma Nuno Melo.

O presidente do CDS, Nuno Melo, diz que as intenções do Governo vão contra as regras da União Europeia e já pediu a intervenção de Bruxelas.