Mais de três mil utentes de freguesia de Vila Franca de Xira não têm médico de família

40% dos utentes do centro de saúde de Castanheira do Ribatejo não têm médico de família e, por isso, não conseguem marcar consultas. As alternativas ficam a 20 quilómetros, um problema para muitos que não se conseguem deslocar.

Em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, estão inscritas mais de oito mil pessoas e, segundo a Comissão de Utentes, mais de três mil não têm médico de família.

Este facto contraria a informação disponível no site do Serviço Nacional de Saúde, que mostra que estão menos utentes inscritos e que todos têm médico.

Alternativas ficam a 20 quilómetros

As alternativas para quem não tem médico são o centro de saúde da Póvoa de Santa Iria, ou de Benavente, a cerca de 20 quilómetros, ou o Hospital de Vila Franca de Xira.

Quando foi criado, há 10 anos, o centro de saúde tinha cinco médicos de família. Entretanto saíram dois e deverá sair mais um no próximo mês, o que vai deixar mais de metade dos utentes sem médico.

No próximo sábado de manhã está marcado um protesto de utentes de serviços públicos do distrito de Lisboa em frente ao Ministério da Saúde.