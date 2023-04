SIC é líder de audiências há 50 meses consecutivos

A SIC voltou a ser o canal preferido dos portugueses em março. Há 50 meses que a estação televisiva se mantém como líder de audiências em Portugal.

É o resultado do trabalho diário de várias equipas nos períodos das manhãs, prime time e late night. Períodos onde a SIC foi a televisão mais escolhida pelo público.

No entretenimento, o programa "Isto é gozar com quem trabalha" voltou a ser o programa mais visto.

Na informação, o trabalho das equipas do Jornal da Noite e do Primeiro Jornal foi novamente recompensado pelo público, são os espaços de informação mais vistos. As rubricas como o Polígrafo, Guerra Fria com José Milhazes e Nuno Rogeiro, Opinião de Luís Marques Mendes, Essencial e Grande Reportagem, terminaram o mês a liderar.

A SIC fechou o mês de fevereiro com uma audiência média de 15,6% de share.