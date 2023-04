Fim de semana de Páscoa traz aumento significativo de turistas a Portugal

A chegada da Páscoa traz um aumento significativo do número de turistas em todo o país. Portugal é escolhido como destino nestas mini-férias pelos monumentos, pela temperatura, pela religião e pela hospitalidade.

É uma porta da entrada para o Porto, mas é também um monumento e miradouro sobre a cidade: a ponte D. Luis dá o exemplo do boom turístico que se vive por estes dias na invicta.

Em Coimbra, os encantos perduram no tempo e na quadra; em Lisboa, é a zona da baixa que mais atrai. Com o aumento do número de turistas nesta quadra, as equipas de segurança foram reforçadas e contam até com a ajuda de agentes espanhóis.

Esta semana, Portugal regista uma taxa de ocupação hoteleira a rondar os 90%. A gastronomia do país faz o seu trabalho e chama os turistas à mesa. Nesta Páscoa, os agentes turísticos confirma o aumento do número de visitantes, apesar do aumento dos preços.