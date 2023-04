Madeira está com ocupação quase completa para a Páscoa

A taxa de ocupação nos hotéis e no alojamento local ronda os 95% na Madeira, nesta época da Páscoa. Aos milhares de turistas que chegam de avião juntam-se os milhares que irão desembarcar nas sete escalas de navios de cruzeiros agendadas até domingo.

Em plena época alta de escalas de navios de cruzeiro no porto do Funchal, todos os dias milhares de turistas desembarcam na cidade e ajudam a mexer ainda mais a economia regional.

A passagem é breve, mas serve para ter uma ideia e pensar em repetir. Muitos chegam dos Estados Unidos e do Brasil, depois de longos dias no mar. Os motivos para a visita são vários e Ronaldo é um deles.

Madeira voltou a “estar na moda”

A maioria não perde uma viagem de teleférico, dizem que é bonito e ninguém se queixa do volume de turistas, mesmo com a Madeira com uma taxa de ocupação para as férias da Páscoa quase nos 100% nos hotéis e no alojamento local.

Para explicar estes números, que todos os meses batem recordes há várias razões. Mais aviões a aterrar no aeroporto e o mercado nacional que, nos últimos anos, redescobriu a Madeira.

E, nestas férias, até o tempo vai ajudar. A previsão é para muito sol e calor a pedir um mergulho no mar.