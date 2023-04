Nos últimos três dias de fiscalização e patrulhamento intensivo da Operação “Páscoa 2023”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) fiscalizou mais de 18 mil condutores (18.584). O número de acidentes e vítimas também tem aumentando, registando-se até ao momento 668 acidentes dos quais resultaram 13 vítimas mortais e 23 feridos graves.

Do total de condutores fiscalizados, “237 conduziam com excesso de álcool e, destes, 135 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 65 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, revela a GNR em comunicado.

Destaque ainda, entre as 3.650 contraordenações rodoviárias detetadas até agora, para:

2.148 por excesso de velocidade;

300 por falta de inspeção periódica obrigatória;

104 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

117 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

205 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

112 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Quanto aos acidentes com vítimas, a GNR especifica onde ocorram, sendo que há desde já a lamentar 13 mortos, entre os quais uma criança.

Nos dia 6, no concelho de Vila Nova de Gaia, uma colisão, que resultou numa vítima mortal, um homem de 37 anos. No mesmo dia, mas no concelho de Portel, uma colisão, que resultou numa vítima mortal, um homem de 71 anos.

No dia seguinte, sexta-feira, no concelho de Lousada, um despiste, que resultou em três vítimas mortais, dois homens de 62 e 42 anos e uma mulher de 52 anos.

Ontem, o dia até agora com mais vítimas, no concelho de Murtosa, uma colisão, que resultou numa vítima mortal, uma mulher de 55 anos, outra colisão no concelho de Moimenta da Beira provocou a morte de um homem de 52 anos, e um despiste no concelho de Paredes vitimou uma menina de 10 anos.

Também este sábado, no concelho de Penafiel, um despiste resultou numa vítima mortal, um homem de 53 anos, no concelho da Trofa, um despiste provocou a morte de três homens entre os 40 e 50 anos, e, mais a Sul, no concelho de Ourém, outro despiste resultou na morte de um homem de 37 anos.

Se vai viajar, siga as recomendações da GNR

Face a este números, e em dia de regresso de muitos portugueses a casa após o fim de semana prolongado, a GNR aconselha “a uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança”.

Deve por isso, “adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, e evitar manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes”.