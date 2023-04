Aumento das pensões já devia ter sido aprovado há mais tempo, diz Marcelo

O Presidente da República diz que o Governo tinha de aprovar este aumento das pensões e que já o podia ter feito há mais tempo.

Os pensionistas vão ter, a partir de julho, um aumento de 3,57% nas suas pensões, anunciou esta segunda-feira António Costa, no final de um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou novas medidas de apoio ao rendimento.

Esta subida “somada ao aumento já concretizado em janeiro” vai fazer com que “ao longo deste 2.º semestre os pensionistas já terão a sua pensão atualizada ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social”, explicou António Costa.

Esta é mais uma medida de apoio às famílias e que se junta ao conjunto anunciado no passado mês de março e que incluem a isenção do IVA em mais de 40 alimentos (medida que entra em vigor esta terça-feira), o aumento dos salários da Função Pública, o apoio mensal às famílias mais vulneráveis (um total de 360 euros por ano), e um complemento extraordinário de 15 euros por criança e jovem para os beneficiários do abono de família (180 euros por ano).