Caso Boaventura: Ministério Público não vai avançar com investigação e explica porquê

O Ministério Público não vai avançar com um inquérito para averiguar as acusações de assédio contra Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins. Isto porque, até agora, não chegou à justiça qualquer queixa relativa aos dois investigadores.

Com Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins suspensos das funções que ocupavam, a direção do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra juntou investigadores e representantes de funcionários e alunos de doutoramento, para uma reunião interna onde foram debatidas as consequências do caso e as respostas à atual situação.

O reitor da Universidade de Coimbra garantiu tolerância zero, mas sem se referir às suspeitas dos investigadores.

A primeira medida a avançar é a criação de uma comissão independente. Nos próximos dias, o Centro de Estudos Sociais espera apresentar os nomes que vão integrar esta equipa, cuja tarefa será averiguar as denúncias que foram tornadas públicas.