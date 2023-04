Retomadas buscas para encontrar jovem desaparecido em praia de Ovar

As buscas para encontrar o jovem de 25 anos que desapareceu na terça-feira no mar numa praia do concelho de Ovar, distrito de Aveiro, foram retomadas cerca das 07:20, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

"As buscas foram retomadas, os meios foram mobilizados às 07:20 e agora ao longo do dia irão chegando [mais meios] em função da distância a que se encontram aqui do local", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

De acordo com o comandante, as buscas vão decorrer na praia e na zona da rebentação com motas de água e numa zona um pouco mais afastada com embarcações semirrígidas.

"Às 09:50, terá o reforço do meio aéreo e, por volta das 10:30, chegará o navio hidrográfico D. Carlos I da Marinha Portuguesa que fará buscas numa área mais afastada", adiantou o comandante.

Na terça-feira, as buscas estiveram concentradas na área onde o jovem desapareceu entre a praia de Cortegaça Sul e a praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar e, atualmente, segundo Vítor Conceição, a área de buscas tem cerca de 100 quilómetros quadrados.