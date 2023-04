País

Terceiro dia de buscas por jovem desaparecido no mar em Ovar acaba sem resultados

Autoridade Marítima

As buscas pelo jovem de 25 anos que desapareceu terça-feira no mar numa praia de Ovar, distrito de Aveiro, foram suspensas, devendo ser retomadas na sexta-feira mas agora de forma pontual, informou fonte da Capitania do porto local.