Chega anuncia moção de rejeição do Programa de Estabilidade

Mal foi apresentado, mereceu logo as criticas da oposição. E agora, a poucos dias de ser discutido na Assembleia da República, o Chega anuncia que vai apresentar uma moção de rejeição ao Programa de Estabilidade e Crescimento para os próximos quatro anos.

Já o Bloco de Esquerda tinha anunciado que o Programa de Estabilidade merece ser chumbado no Parlamento e pede aumento salarial e investimento público.



O PCP também não se conforma, e sem se pronunciar sobre as iniciativas do Bloco de Esquerda e do Chega avança com um projeto de resolução com várias propostas para o desenvolvimento do país, com o objetivo de um crescimento mais sustentado.

O Programa de Estabilidade que revê em alta o crescimento do PIB deste ano para 1,8% e revê em baixa o défice orçamental, vai ser discutido esta quarta-feira na Assembleia da República.