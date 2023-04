PSD ultrapassa PS pela primeira vez nas intenções de voto

O PSD ultrapassa, nas intenções de voto, o PS, pela primeira vez desde a maioria absoluta, numa sondagem feita para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. O resultado que não favorece os socialistas na altura da celebração dos 50 anos do partido.

Na festa dos 50 anos do partido que decorreu no Porto, o secretário geral do Partido Socialista (PS), antecipou-se ao resultado da sondagem divulgada esta segunda-feira pelo DN, JN e TSF, ao fazer contas por alto e ainda ao cantar vitória.

Confiança que contrasta com o resultado da recente sondagem que coloca o PS em segundo lugar pela primeira vez desde a maioria absoluta, com distância de três décimas do PSD.

O partido liderado por Luís Montenegro situa-se nos 28,6% e o de António Costa nos 28,3%.

Contas feitas, a maioria parlamentar à direita só seria viável quando somadas ao PSD as intenções de voto do Chega, da Iniciativa Liberal e até do CDS, nesta sondagem. Se retirada a percentagem da extrema-direita, este valor descia 12,1%.

Num momento em que está longe da popularidade que lhe deu a maioria absoluta, António Costa responde a quem tem aludido a uma possível dissolução do Parlamento.

Contendas à parte, segundo a recente sondagem que recolheu intenções de voto terreno entre 10 e 14 de abril, nenhum líder partidário mereceu avaliação positiva dos portugueses.