Função Pública: Governo estuda alargar acelerador de progressões a mais trabalhadores

Governo e os Sindicatos da Função Pública estiveram reunidos esta quarta-feira à tarde para discutir as progressões na carreira. O executivo admite que os trabalhadores com contratos individuais de trabalho e os que mudaram de carreira também saiam beneficiados.

Mais de 300.000 funcionários públicos podem evoluir de forma mais rápida na carreira.

O Governo esteve reunido com os Sindicatos e propôs uma progressão em seis anos em vez de 10 anos para os trabalhadores com as carreiras congeladas. No entanto, este regime com muitas particularidades deixa de fora os trabalhadores que têm contratos individuais de trabalho.

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, admitiu estudar a possibilidade de alargar o acelerador de progressões a alguns trabalhadores com contrato individual e também a funcionários que tenham mudado de carreira.

A Frente Comum considera que "dinheiro há", mas não existe vontade política de distribuir pelos trabalhadores e reforço dos serviços públicos.

Os Sindicatos e Governo voltam à mesa de negociações no dia 21 de junho.