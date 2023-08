A filha do idoso que morreu esta segunda-feira no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, vai levar o caso a tribunal. Ana Pereira não se conforma com a morte do pai e com a espera de quase seis horas numa maca sem que chegasse a ser transferido de hospital.

Em entrevista à SIC, a filha diz não entender porque é que o pai não foi transportado pelos bombeiros de Camarate para o hospital de Santa Maria, nem a forma como o Beatriz Ângelo o assistiu. O doente, de 93 anos, apresentava uma fratura no fémur confirmada pelo raio X.

Esta terça-feira, a administração do Hospital Beatriz Ângelo anunciou a abertura de um "processo de inquérito com caráter de urgência" para investigar a morte do idoso. A Inspeção-geral das Atividades em Saúde garantiu também que vai averiguar o caso em conjunto com a Entidade Reguladora da Saúde.

O homem de 93 anos terá ficado quase seis horas na maca da ambulância dos Bombeiros Voluntários de Camarate à espera de ser transportado para o Santa Maria. Loures terá alegado não ter transporte e recusado a ambulância dos bombeiros de Camarate para transportar o idoso com uma fratura no colo do fémur.

O PSD e Iniciativa Liberal já exigiram o apuramento de responsabilidade e o Presidente da República, que está na Ucrânia, disse que é preciso esperar pelas conclusões do inquérito à morte do idoso.