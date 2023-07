Quem são os mercenários do Grupo Wagner?

Nesta edição, Ângela Silva e Ricardo Costa falam com Lívia Franco, Joana de Deus Pereira, Francisco Proença Garcia e Bruno Cardoso Reis sobre o pronunciamento do Grupo Wagner, quem são estes mercenários, o que pretendiam e quais são os efeitos no teatro de guerra das 48 horas que abalaram a Rússia

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: