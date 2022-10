A análise do Orçamento do Estado por Francisco Louçã

Perante o anúncio do novo Orçamento do Estado, o primeiro da maioria absoluta de António Costa, Francisco Louçã começa por dissecar as promessas e compará-las com a realidade. Num momento em que tudo parece correr bem a Portugal, Francisco Louçã alerta para os valores escondidos. O Tabu de Francisco Louçã foi exibido na SIC Notícias a 14 de Outubro.