“O entusiasmo de António Costa em campanha eleitoral já parece ter-se esbatido quando se discute coisas concretas sobre quem trabalha”

O primeiro-ministro concedeu uma grande entrevista à revista Visão, na qual anunciou que os números do défice e do crescimento conseguirão novamente superar as previsões oficiais, e o novo apoio de 240€ pago a cerca de um milhão de portugueses em mais dificuldades. Os efeitos da grande pluviosidade da última semana na Grande Lisboa, a lei para trabalhadores das plataformas digitais, o recente escândalo com a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, e a nova aprovação parlamentar da lei da eutanásia foram também temas nesta emissão de O Tabu de 16 de dezembro, na SIC Notícias.