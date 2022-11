Francisco Louçã: “A aliança entre governos, bancos e setor imobiliário é a tragédia de Portugal nos últimos 40 anos”

"Fica sempre a dúvida sobre o que é anúncio e o que se concretiza", relembra o professor e economista sobre o que considera ser o historial do executivo do PS. Sobre as alterações previstas nas pensões, Francisco Louçã diz que há um "problema de confiança" que "põe em causa esta estabilidade que mais dois milhões de pensionistas mereciam". E na semana em que o Serviço Nacional de Saúde cumpre 43 anos de existência, o comentador faz o raio-x das dificuldades dos trabalhadores e meios do setor. O Tabu foi exibido na SIC Notícias a 16 de setembro.