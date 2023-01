No habitual espaço de opinião, “As Causas”, o comentador José Miguel Júdice analisa o estado da política em Portugal, dividindo os casos de políticos em "mentira, erros e desistências". O caso de Pedro Nuno Santos também esteve em cima da mesa, tendo sido analisadas as explicações do ex-ministro quanto à indemnização de Alexandra Reis. José Miguel Júdice ainda se debruçou sobre a contestação social e greves em várias setores.