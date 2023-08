Boa Cama Boa Mesa

Um hotel de charme que já foi (em tempos) um hospital

Com 92 quartos, claustro com piscina exterior e spa, o Vila Galé Collection São Miguel abriu a 1 de junho e é o primeira unidade de alojamento do grupo nos Açores. Classificado como hotel de charme e temático, localiza-se no Campo de São Francisco, no centro de Ponta Delgada e recuperou uma antiga unidade hospitalar.