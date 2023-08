Neste restaurante a ementa começa pelas sobremesas

A irreverência e a criatividade, uma marca de sempre deste restaurante aberto em 2012 por Ricardo Rodrigues – que detém outros espaços de restauração como o Fava Tonka, o Terminal 4450 ou o Sushiaria – todos em Leça, e o Terminal 4700, em Braga – mantém-se, com renovada abordagem. Antes liderado por Nuno Castro, agora exclusivamente dedicado ao Fava Tonka, do qual é sócio, já soma mais de uma década.

Habituado a traçar linhas pouco convencionais em cima do skate, que também é fonte de inspiração, Ricardo Dias é o novo chef da Esquina do Avesso, em Leça.

“O meu processo criativo começa sempre com algo que como, vejo, cheiro ou experiencio; algo que anda na minha cabeça a fermentar durante uns dias, até que choca com uma outra ideia e ganha forma. Depois é técnica, tempo e experiência até chegar ao resultado final” descreve o chef .

Na Esquina do Avesso , Ricardo Dias, apaixonado pela cozinha portuguesa, que considera uma entidade viva, que evolui e recebe influências, abraça o conceito Bistronomy combinando pratos de bistro com técnicas de alta cozinha, detalha o comunicado que dá conta desta novidade, sublinhando uma cozinha local, mas de braços abertos ao mundo.

O Couvert, que enfim dá início ao repasto, traz à mesa “Pão de fermentação lenta, manteiga de cabra, guacamole e tostadas” (€4, por pessoa), antes das Entradas, com propostas como “Atum, água de tomate, chicória e essência de cherry” (€12); “Parathas, borrego e Ricota” (€11), que Ricardo Dias destaca como “um dos momentos mais dinâmicos do menu, onde a ideia é partilha e diversão. É um prato mais ao estilo street food com uma ligação profunda à Índia”; “Enguia, shitake fermentado e babaganoush” (€12) e “Kushiaki de frango e miúdos” (€11) , além de “Tártaro, trufa e brioche” (€13,50).

Retrato desta visão é a carta, que começa pelas sobremesas, uma forma de deixar água na boca para o que se segue. No capítulo das Sobremesas do Avesso há “Baunilha, cajeta e massa Choux" (€8); "Texturas de ruibarbo” (€9); “Arroz doce e manjericão” (€8).

Regressou ao Porto para abrir Abre o Elemento de Ricardo Dias Ferreira, antes de partir para a Noruega onde passa por dois restaurantes: o Söl e o Under. Em 2022 regressa ao Porto, cidade natal e agora aceita o convite de Ricardo Rodrigues para liderar o Esquina do Avesso.

Ricardo Dias, que partilha com a cozinha a paixão pelo skate e pela música, começou aos 17 anos a trabalhar em restauração, mas só mais tarde percebeu que deste trabalho queria fazer vida. Trabalhou com o chef Elísio Bernardes, passou por espaços como o Cafeína, 100 Maneiras, Feitoria e Belcanto.

No Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, sobre o restaurante Esquina do Avesso pode ler-se: “A mais recente remodelação acrescentou uma esplanada coberta e aprimorou a decoração deste pequeno restaurante, mas grande na capacidade de se reinventar em pratos criativos para partilhar. Além do menu de almoço, sempre diferente, sobressaem sugestões comprometidas com a sazonalidade. “Prego de rabo de boi”, “Farrapo velho do Avesso”, “Tortellini de cozido à portuguesa” ou “Caldeirada de marisco” são os eleitos, que antecedem o “Ananás dos Açores e eucalipto””.