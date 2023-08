A nova atração do Gavião

É a nova grande atração de Gavião: uma Eco Laguna, com fundo de areia, cascata, hidromassagem com jacúzi e rodeada por uma área relvada. A piscina, no centro desta pacata vila do distrito de Portalegre, foi inaugurada em junho e complementa a oferta estival do concelho, onde a praia fluvial do Alamal, conhecida como a “pérola do Tejo”, tem lugar cativo e destaque. Por aqui, faça um passeio de barco, contemple a silhueta do castelo de Belver, e descubra alguns segredos, como a arte de Maria Minda, fazedora de bonecas de pano, e o único museu dedicado ao sabão.

Visite ainda o Museu da Banda Juvenil e o espólio do maestro Sílvio Pleno. Por marcação há provas vínicas. Passe pela loja de produtos tradicionais instalada no novo posto de turismo de Gavião, onde encontra sabão, peças de artesanato, tapeçarias, enchidos e vinho de produção local.

A Eco Laguna funciona de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 19h00, até dia 10 de setembro. O acesso à piscina custa entre €2 (meio dia) e €3 (dia inteiro) para adultos. É gratuito a crianças até seis anos. Este complexo abarca a nova Casa das Artes, instalada na Casa de João Ascenção.

Inaugurada em junho, a Eco Laguna é a nova piscina descoberta de Gavião. No centro da vila é um equipamento único na região e tem captado a curiosidade de locais e turistas: o fundo é composto por areia compactada e tem um formato circular, com cascata, hidromassagem com jacúzi. Pode aproveitar para preguiçar na relva e aproveitar para pôr a leitura em dia nas zonas frondosas.

No Alamal, mergulhar e baloiçar com vista



Considerada a “pérola do Tejo”, a praia fluvial do Alamal tem localização privilegiada convidando a mergulhos nas águas do rios. Esta área de lazer, a 4 km de Gavião, tem o apoio de um bar e de um restaurante, bem como um parque infantil e balneários. Recente é a oferta de alojamento, em frente à praia, promovida pelo Alamal River Club (Tel. 241638000). Para um passeio de canoa ou caiaque conte com a Gavi Adventure (Tel. 912047905) instalada no Centro de Lazer Integrado do Alamal. Aproveite o tempo para explorar os encantos de Gavião.

Escolha um dos roteiros do Nauticalalmal (tel. 918618037) e parta à descoberta da cultura e do património desta vila do Alto Alentejo, com um passeio de barco e almoço, com partida marcada na praia fluvial do Alamal.

Pode, igualmente, divertir-se no baloiço panorâmico instalado a dois passos do areal. A vista para a linha ferroviária e sobre a aldeia de Belver é estonteante. O castelo de Belver serve de pano de fundo. Em alternativa percorre-se, a pé ou de bicicleta, o passadiço, que acompanha o serpentear do rio, integrado no percurso pedestre “Arribas do Tejo”.