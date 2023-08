Boa Cama Boa Mesa

Gosta de vinho? Estes estão entre os melhores dos melhores

Entre as duas centenas de referências em prova, a quarta edição do Concurso de Vinhos Escanções de Portugal premiou os melhores nas categorias de tinto, branco, rosé, espumante, licoroso e aguardentes. Conheça os seis vinhos conquistaram as Grandes Tambuladeiras de Ouro.