Imagens e documentos nunca vistos de uma rede de pedofilia em Portugal

Uma rede internacional de pedofilia criada e gerida a partir de Portugal. Seis pessoas estão detidas, entre elas um homem de 25 anos suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos oito crianças e de ter criado a rede para a partilha de conteúdos com pedófilos de todo o mundo.

A SIC falou, em exclusivo, com os pais do suspeito, também acusados, com uma testemunha e com os investigadores do caso, e teve acesso a imagens e documentos nunca vistos, de um caso que vai começar a ser julgado este mês.