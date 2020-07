"Dia Seguinte" chega ao fim. Comentadores compreendem decisão da direção da SIC Notícias

A SIC Notícias decidiu descontinuar os programas de desporto que assentam em comentadores que representam clubes, vulgarmente conhecidos como 'os três grandes' Benfica/Porto/Sporting.

Os comentadores do programa "Dia Seguinte" - um dos que vai terminar a par do Play Off - fizeram um balanço sobre os programas de desporto, onde participam representantes dos clubes.

Paulo Baldaia, Rodrigo Roquete e Vasco Mendonça dizem respeitar e compreender a decisão editorial da direção de informação da SIC.

"Ambiente de toxicidade no futebol"

"A pandemia podia ter ajudado a que os agentes do futebol percebessem bem a situação em que o futebol, como toda a sociedade se encontra, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ou seja, o regresso do futebol voltou ainda pior do que estava antes em termos de guerra entre os clubes", salientou Ricardo Costa.

"Esse ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas, e para o qual contribui muito os próprios clubes e as suas máquinas de comunicação, coloca-nos perante uma situação de que chegou a altura de terminar este tipo de programas na SIC Notícias", explicou o diretor de informação da Impresa.