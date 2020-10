Eleições nos EUA. Wilmington, a cidade onde Biden vive há décadas

Joe Biden pode ser o primeiro político do pequeno estado do Delaware eleito Presidente dos Estados Unidos.

Na sua longa carreira política, Joe Biden nunca deixou de viver em Wilmington, a maior cidade do estado do Delaware. A razão? uma tragédia pessoal: a morte da sua primeira mulher e da filha bebé.

Os enviados da SIC aos Estados Unidos estiveram nos locais a que o candidato presidencial costuma ir, como uma pizzaria, a igreja e uma mercearia onde se abastece.

"Ele toma o pequeno-almoço com os netos no nosso café. Outra coisa que ele faz é comprar flores para Jill na nossa florista", contou à SIC a proprietária do supermercado.